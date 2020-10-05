«Терпеть побои, годами голодать»: Асмус привела жуткие подробности своего детства

Актриса Кристина Асмус эмоционально отреагировала на комментарий к своему посту в Instagram и раскрыла в нем пугающие подробности из своего детства. Изначально звезда сериалы «Интерны» и фильма «Текст» сделала публикацию в микроблоге, где пожаловалась на трудности во время съемок телешоу с ее участием. На это один из подписчиков заявил, что знаменитость чересчур драматизирует при рассказе о тяготах актерской работы.

«Трудно это когда тягаешь целый день кирпичи на стройке, когда копаешь лопатой с утра до вечера, когда в шахте сидишь сутками», — указал пользователь.

Ответ Кристины шокировал ее поклонников.

Instagram @asmuskristina

«Да. Но также думаю, что непросто ребенком на протяжении десяти лет заниматься насильно спортом (спортивной гимнастикой — Прим.ред.) по 13 часов в день (даже с двойным переломом), терпеть побои, нелюбовь родителей, годами голодать и первый день рождения справить в 18 лет. К слову о том, что «изнеженные инстаактрисы понятия не имеют, что такое труд», — написала Асмус.

Автор резкого отзыва тут же пожалел о собственном выпаде и ответил Кристине, что «не хотел задеть». Ошеломленные откровением фанаты поддержали любимицу и расспросили о ее нынешних отношениях с родителями. Дальнейшие вопросы актриса оставила без ответа.

«Жесть, конечно! Но очень хорошо, что сейчас у вас все в порядке»;

«К сожалению, никому не объяснишь, что каждая профессия адски трудна. А ваша история жизни — отдельная, больная история»;

«Печально, когда так, а ведь никто и не знает действительно»;

«Я сожалею о вашем опыте. Терпеть с возрастом не могу, когда укоряют и заставляют оправдываться»;

«Даже не подозревала, что у вас такая история… но вы молодец», — ответили юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Калашникова рассказала, как живется Харламову после расставания с Асмус.