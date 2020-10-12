«Бабушка в операционной»: информация о смерти расстрелянной внуком пенсионерки в Нижегородской области не подтвердилась

Пенсионерка, в которую выстрелил из ружья ее 18-летний внук, жива. Как стало известно 5-tv.ru, бабушка находится в операционной в крайне тяжелом состоянии. Врачи провели операцию женщине, доставленной в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением брюшной полости. За ее жизнь продолжают бороться.

«Операция закончена. Работала бригада хирургов из нескольких больниц. Была массивная кровопотеря. Налажена гемотрансфузия. Кровотечение остановлено. Переведена в реанимацию», — сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее замглавы Борского поселения сославшись на медиков заявил, что женщина скончалась. Таким образом, в результате обстрела остановки в городе Бор Нижегородской области погибли три человека, еще трое получили ранения. Врачам удалось стабилизировать состояние еще одной пострадавшей женщины с ранениями живота. Мужчина с огнестрельным ранением нижних конечностей находится в состоянии средней степени тяжести.

Мелик-Гусейнов отметил, что к их лечению подключены главные специалисты по профилям, а также осуществляется непрерывная работа по сбору информации о состоянии пациентов.

По версии следствия, 18-летний внук поссорился со старушкой и ранил ее. На помощь женщине прибежал сосед, но молодой человек убил его. Затем, прихватив ружье, вышел из дома и открыл огонь по людям, которые находились на остановке.

Нижегородская полиция прочесывает лес после массового убийства на остановке. Поисково-спасательный центр «Рысь» сообщил, что подозреваемый может передвигаться на белом Kia Seed или на Kia Spectra. Также отмечается. Что он может иметь при себе два охотничьих ружья и около 40 патронов.