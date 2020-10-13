Почему владельцев недвижимости в Финляндии не пропускают через границу РФ?

Массовый фальстарт зафиксирован на западных границах России. После того как Финляндия смягчила коронавирусные условия для въезда в страну, законное право на посещение Суоми получили владельцы недвижимости. И сотни россиян устремились к пропускным пунктам. Однако их развернули — въехать в Финляндию можно, но выехать из России нельзя.

Где возникло недопонимание, выяснял Максим Облендер. Подробности в видеосюжете.