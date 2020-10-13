Почему владельцев недвижимости в Финляндии не пропускают через границу РФ?
Сотни россиян не смогли попасть в Суоми после смягчения коронавирусных условий для иностранных обладателей квадратных метров в стране тысячи озер.
Фото, видео: www.globallookpress / Timo Heikkala via www.imago-images.de; 5-tv.ru
Массовый фальстарт зафиксирован на западных границах России. После того как Финляндия смягчила коронавирусные условия для въезда в страну, законное право на посещение Суоми получили владельцы недвижимости. И сотни россиян устремились к пропускным пунктам. Однако их развернули — въехать в Финляндию можно, но выехать из России нельзя.
Где возникло недопонимание, выяснял Максим Облендер. Подробности в видеосюжете.
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