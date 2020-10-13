Жемчужные бусы и обливания: ТОП-5 диковинных суеверий о зачатии ребенка из разных стран мира

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Татьяна Меркер
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Женщины, в желании родить здорового ребенка, совершали самые необычные обряды.

Жемчужные бусы и обливания: ТОП-5 диковинных суеверий о зачатии ребенка из разных стран мира

Фото: Depositphotos / monkeybusiness

Продолжение рода, рождение наследника являлось естественным желанием и даже обязательством для женщин во многих странах мира. Но иногда зачатие не представлялось возможным, тогда женщины вынуждены были обращаться к знахаркам, исполнять определенные обряды и следовать бытующим суевериям. Некоторые из них сохраняются в некоторых странах и по сей день.

Великобритания

Британки верят, чтобы забеременеть — необходимо отправиться в Стоунхендж. Это «место силы» находится в графстве Уилтшир. Согласно поверью, огромные каменные глыбы, их древнее могущество способно исполнить главное желание женщины — стать матерью.

Китай

Китайцы уверены, что пол будущего ребенка зависит от пищи, которую его мать потребляла за неделю до зачатия. При этом, якобы можно «повлиять на процесс», если девушка будет питаться рыбой, мясом и соленьями, то родится девочка. Морковь, грибы, салат и тофу могут обеспечить рождение в семье наследника.

Филиппины

Невестам на Филиппинах в день свадьбы принято преподносить жемчужные украшения. Такой подарок дарится не только любительницам «покрасоваться», этот драгоценный камень считается символом деторождения. Получив в подарок жемчуг, девушка обязательно должна будет в ближайшее время узнать о пополнении в семье.

Венгрия

В Венгрии для скорейшего зачатия женщины ее принято было поливать ледяной водой. При этом будущая многодетная мать, (а именно этому способствовал обряд), должна была ходить в мокрой одежде весь день.

Древняя Русь

Наши предки определяли дату для зачатия ребенка по лунному календарю. Кроме того, считалось, что оно должно было происходить в дневное время суток, а не ночью. Идеальным для зачатия здорового и сильного ребенка считался период от Ивана Купалы до дня Перуна — начало августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что можно и категорически нельзя делать в день памяти Михаила Соломенного 13 октября.

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