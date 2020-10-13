Студенты-юристы встали на защиту граффити с изображением Бодрова, Цоя и Зины Портновой в Петербурге

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Власти Северной столицы нарушили мораторий на уничтожение предметов уличного искусства.

Фото, видео: www.globallookpress /Zamir Usmanov; 5-tv.ru

В Петербурге нарушен мораторий на закрашивание граффити. Его ввели в конце сентября на полгода — до конца января из-за коронавируса — чтобы не было лишних бюрократических согласований. Получилось такое джентльменское соглашение — художники не рисуют нового, власти не закрашивают старого, и параллельно все договариваются, где и как рисовать впредь.

И вдруг — провокация. Исчез лик Ивана Грозного! Кому помешал? Что будет с другими знаковыми портретами? Репортаж Елены Норкунайте.

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