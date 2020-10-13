«Вы постарели»: Королева рассказала, как сын отреагировал на измену отца

В громком скандале с изменой Сергея Глушко (Тарзана) неожиданной оказалась реакция их с Наташей Королевой сына Архипа. 18-летний юноша призвал родителей «не париться по этому поводу», о чем сама певица рассказала в интервью Ксении Собчак.

«Да ерунда все. Расслабьтесь. Вы постарели. Я вспоминаю вас 10 лет назад — вы бы вообще даже внимание на это не обратили», — передала слова парня его знаменитая мать.

Также Королева отметила, что именно позиция Архипа помогла «снизить градус напряжения» в сложившейся нелегкой ситуации.

Между тем, любовница Тарзана — Анастасия Шульженко уверена, что Тарзан и Королева опорочили ее имя. Девушка, лежа под капельницей в больнице, принялась уверять аудиторию, что звездные супруги обвиняют ее в воровстве украшений и совращении Глушко. Сам стриптизер якобы вообще нанес девушке увечья после их встречи в гримерке звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наташа Королева переживает скандал вокруг измены мужа.