Друг семьи Королевой рассказал, как певица переживает скандал вокруг измены мужа

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Алина Потёмкина
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Любовница Тарзана продолжает рассказывать подробности отношений со стриптизером, а тем временем общественность осуждает простившую мужа певицу.

Друг семьи Королевой рассказал, как певица переживает скандал вокруг измены мужа

Фото: www.globallookpress / Ruslan Roschupkin

Скандал в семье Наташи Королевой не утихает уже больше месяца. Общественность обсуждает историю измены мужа певицы, в то время как сама артистка пытается склеить затрещавший по швам брак. Друг семьи Вадим Манукян рассказал MK.RU, как звезда переживает этот непростой период.

По его словам, тяжело сейчас обоим супругам. И чем раньше их оставят в покое, тем больше шансов, что они справятся с этим кризисом.

«Наташа переживает, Сереже было плохо. И ради этого стоило затевать перетряску грязного белья? Причем в нескольких сериях на разных каналах? Они сами разберутся со своей личной жизнью! Почему их никак не хотят оставить в покое? Каждый день сейчас с Наташей списываемся, обсуждаем все, что происходит», — рассказал Манукян.

Он добавил, что пытается поддержать артистку и выразил надежду, что в скором времени дело перейдет с уровня обсуждения в прессе на юридический.

Ровно месяц назад, 10 сентября, Наташа Королева заявила о пропаже из ее дома украшений на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. В краже она заподозрила двух дам, которые были накануне в гостях у звездной четы в отсутствие певицы. Затем одна из них, малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, заявила, что у нее была сексуальная связь с мужем артистки, Сергеем «Тарзаном» Глушко. Тот покаялся перед супругой публично в Instagram, но позже удалил видео с признанием. 

Предполагаемая любовница Тарзана после волны травли в соцсетях решила подать на стриптизера в суд. Как рассказывал 5-tv.ru, актриса написала на Тарзана заявление о побоях.

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