«Папочка устал!» — Галкин не справился с детским конструктором сына Гарри

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Оксана Тарасова
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Собирая космический корабль с сыном, артист признал, что, становясь старше, дети подкидывают родителям все более сложные задачки.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина двойняшки Лиза и Гарри продолжают радовать поклонников милыми историями из жизни. На этот раз мужская часть семьи продемонстрировала процесс сборки конструктора, опубликовав забавное видео в Instagram. Для Галкина задача оказалась не самой простой, пишет Teleprogramma.pro.

«Ну что, ребята, дети растут, и растет сложность конструкторов. Вот мы собираем космический корабль. Ну как, собираю я», — подметил он.

Instagram @maxgalkinru

К заявлению отца Гарри спешно добавил, что он тоже занят — развлекает папу. Однако, построить космический корабль в одиночку папа все же не смог, и младшему Галкину пришлось брать работу в свои руки.

«Мне хочется собрать „LEGO“, а папочка устал, бедненький!» — подшутил Гарри над отцом.

Лиза и Гарри — очень дружные дети, судя по многочисленным видеороликам, которыми деляться их родители в социальных сетях. Даже когда мальчик попал мячом в сестру во время игры в футбол, она просто рассмеялась и нисколько не обиделась.

Двойняшкам недавно исполнилось семь лет, они уже первоклассники. Близнецы с момента рождения невероятно популярны, фанаты следят буквально за каждым их шагом.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, где Лиза Галкина повторила знаменитый образ Аллы Пугачевой.

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