ТОП-3 знаков зодиака, которым не повезет в октябре

Астролог Людмила Муравьева назвала три самых невезучих знака зодиака — в октябре их ждут проблемы, сообщает SM.news. Но не спешите отчаиваться, специалист по гороскопам знает, как вам помочь!

Телец

Тельцам стоит приготовиться к сложностям во многих аспектах жизни. Ваша тяга к увеселительным мероприятиям может повлечь неразумное расточительство, так что следите за своими финансами и будьте умереннее в своих желаниях во второй половине месяца. Что касается личных отношений, вам стоит быть внимательнее к родным. Если ваш партнер охладел к вам, а дети сотворили что-то невообразимое, постарайтесь понять их и окружить заботой. Это поможет избежать семейных конфликтов.

Лев

Деньги в октябре — предмет особого риска, поэтому поберегите свой кошелек. Кроме вероятности задержки финансовых вливаний, есть опасность попасть в невыгодное положение на работе. Ваша медлительность может привести к штрафам. Вам не угрожает банкротство, а безденежье — проблема временная, но все же возьмите себя в руки и будьте начеку. Постарайтесь планировать траты и быть эффективным сотрудником.

Весы

Весы в октябре будут склонны к раздражительности в отношении близких. Чтобы избежать крупных ссор, постарайтесь быть с ними помягче и не провоцируйте конфликты. Вам будет трудно, ведь вы столько времени проводите вместе. Но не дайте напряженности дома повлиять на вашу работу и не давайте волю мрачным мыслям — все наладится. Попробуйте уединиться за любимым хобби или просто погуляйте в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробный астрологический прогноз на сегодня, 13 октября, а также предлагал узнать, кем бы вы были в прошлом в соответствии со знаком зодиака.