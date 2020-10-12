Раб или госпожа: знак зодиака расскажет, кем бы вы были в прошлом

Многим становится проще понять человека, узнав его знак зодиака. Зачастую это знание дает четкую картину способностей, сильных и слабых черт характера, потенциала в семье и карьере. Эксперты в области астрологии рассказали uznayvse.ru, какие знаки зодиака могли быть в прошлом великими правителями, а кому была бы уготована роль раба.

Лев

Львы определенно не рабы. Это властные и самодовольные люди, которым не подходят роли второго плана. Кроме того, им достает хитрости и ума для того, чтобы рассчитать шаги к своей цели с предельной точностью. Если это ваш знак зодиака, не сомневайтесь: в прошлом вы не были простым работягой, а если и были, то совершили небывалый взлет к самым сливкам общества. Наполеон, Македонский, Клинтон, Обама — все они львы. Понятен намек?

Кадр из фильма «Клеопатра» (1963)

Близнецы

Этот знак говорит о непреодолимом обаянии и общительности. Если бы вы жили в эпоху дворцовых переворотов, ваш артистизм и любовь к интригам сделали бы вас виртуозным манипулятором. А на светских раутах и балах ваше очарование покорило бы не одно несчастное сердце. Так что раба из Близнецов не получится, к тому же любовь поболтать все время отвлекала бы от труда. Известные лидеры этого знака — Александр Невский и Че Гевара. Неплохо, да?

Стрелец

Жажда жизни и неукротимая деятельность не позволили бы Стрельцам долго оставаться на вторых позициях. Представить вас рабом просто невозможно. А щедрым меценатом, властителем, не забывающим о помощи обездоленным — легко! Ваши властные предки — император Нерон, Уинстон Черчилль, Иосиф Сталин.

Рак

Раки — настолько хорошие исполнители, что им некогда искать пути на царский престол. Ведь нужно выполнить поставленную задачу! Кроме того, раки обладают исключительным даром угадывать желания своих руководителей, коллег, друзей и родных. Еще одной причиной рабства в прошлом для вас стали бы нерешительность и страх ответственности.

Рыбы

Не огорчайтесь, но Рыбы просто созданы для служения господину. Это не значит, что вы не способны на тайные интриги или даже хитрые планы мести властьимущим. Но поднять бунт за свободу в прошлом вы точно бы не решились.

Козерог

Все знают о трудолюбивых Козерогах. Все, что им поручено, выполняется идеально. Целеустремленность и упорство могли бы помочь вам стать господином, но вы же такие принципиальные, Козероги! Неспособность к предательству и аморальным поступкам — не всегда полезны для высоких чинов.

Какая роль ни досталась бы вам в прошлом, порадуйтесь настоящему! Знайте, что сегодня все карты в ваших руках. А гороскоп на сегодня, составленный 5-tv.ru, поможет вам сделать правильный выбор и добиться успеха!