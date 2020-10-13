Побоище в московском салоне красоты: парикмахеры устроили драку — видео

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Нюра Незванова
Эксклюзив 19

В столице две сотрудницы парикмахерской затеяли потасовку.

Фото, видео: Depositphotos / pxhidalgo; 5-tv.ru

Неприятный инцидент произошел в одном из салонов красоты в Москве. На кадрах видно, что две сотрудницы парикмахерской громко кричат друг на друга, используя нецензурную брань. Затем одна из девушек набрасывается на другую в дверном проеме: бьет руками и пинает. Разнимать неугомонных женщин вызвалась сотрудница заведения.

Сообщается, что одна из работниц салона после инцидента обратилась в городскую поликлинику, где ей поставили следующие диагнозы: ушиб шейного отдела позвоночника, кровоподтек левого бедра и ссадины на пальцах и лице.

Предположительно телесные повреждения своей коллеге нанесла девушка-парикмахер. Конфликт у девушек якобы назревал давно: сотрудницы с самого начала невзлюбили друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Хабаровске избившего пенсионера депутата исключили из ЛДПР.

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