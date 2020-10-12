В Хабаровске избившего пенсионера депутата исключили из ЛДПР

Избивший 68-летнего пенсионера депутат Хабаровской городской думы Игорь Соколов исключен из ЛДПР. Об этом в видеообращении к подписчикам в Instagram заявил временный исполняющий обязанности главы региона и координатор регионального отделения фракции Михаил Дегтярев. По его словам, подобным «деятелям» в партии не место.

«Есть проблемы… Краевое отделение (партии — Прим.ред.) досталось в неработоспособном состоянии мне и моим коллегам, но мы работу налаживаем. Вот один из примеров: исключение из ЛДПР решением высшего совета депутата городской думы Соколова. Что он сделал? Он избил пенсионера. Покрывать таких деятелей партия не будет. Поэтому ему не место в партии. Я уверен, что следствие и суд доведут дело до конца и он получит наказание в соответствии с законом», — заявил Михаил Дегтярев.

Тем временем региональный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений».

Следователи выяснили, что 3 октября Игорь Соколов учинил конфликт с жителем села Матвеевка. В ходе перепалки народный избранник нанес несколько ударов пожилому мужчине. Пострадавший с травмами был госпитализирован. Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный житель Карелии жестоко избил четырехмесячного сына.