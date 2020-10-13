В убийстве новосибирской девушки-трансгендера подозревают полицейского

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Светлана Шевченко
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Виктория Басаковская стала известна год назад после того, как пожаловалась в СМИ, что ее не берут на работу.

В убийстве новосибирской девушки-трансгендера подозревают полицейского

Фото: ВКонтакте / Виктория Басаковская, @rombstory

В убийстве 23-летней девушки-трансгендера из Новосибирска подозревается ее бывший молодой человек и действующий сотрудник полиции. Об этом сообщает местное издание НГС.

Предварительно, о пропаже Виктории Басаковской (по паспорту Николай Басаковский) 5 октября заявил сам подозреваемый, являющийся сотрудником ППС Железнодорожного района Новосибирска. По информации источника издания, молодого человека разоблачили его коллеги.

«В убийстве он не сам признался, его коллеги разоблачили, и в итоге ему пришлось сознаться. Убил из ревности, показал, где закопал тело, — в Искитимском районе», — заявили НГС в правоохранительных органах.

Возможно, ему помогал сообщник. Однако, подтверждения этой информации пока нет.

Виктория (Николай) Басаковская стала известна год назад, когда пожаловалась в СМИ, что ее не берут на работу, так как она по паспорту мужчина.

«Сибирячка Виктория Басаковская — транссексуал. Она родилась парнем, но вела себя как девушка. Это замечали и родители, но они старались воспитать сына по классической схеме: отдавали в футбол, хоккей и единоборства. Не помогло», — писал тогда о ней сайт KP.RU.

 

ВКонтакте @obyavleniya_novosibirsk54

Девушка тогда пожаловалась, чтобы ей сменить паспорт необходимо пройти вредную и дорогую для организма гармонотерапию, а также психиатрическое обследование.

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