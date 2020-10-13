Чехова в мокром купальнике устроила сексуальную фотоссесию в хаммаме

Чехова похвасталась, что хорошо отдохнула в сочинском санатории и выложила фотографии из хаммама, на которых позирует в купальнике с глубоким вырезом. Анфиса эротично облокотилась на прозрачную влажную дверь, показав лучшие стороны своей фигуры.

«Открываю новый онлайн курс: «Как красиво снять себя в хаммаме», — написала телеведущая под постом.

Instagram @achekhova

Также Чехова призналась, что она проходит различные медицинские процедуры: хаммам, массаж, флоатинг, которые способствуют «полной релаксации».

Подписчики Анфисы не остались в стороне и завалили экс-«Блестящую» комплиментами: «богиня», «супер красотка», «шикарная женщина», кто-то даже поделился мнением, что нужно было фотографироваться обнаженной.

Знаменитая телеведущая отдыхает в санатории в Сочи вместе со своими детьми и их няней, которая присматривает за ними, когда Чехова хочет провести время наедине с собой.

Ранее 5-tv.ru рассказывала, что Анфиса Чехова снялась топлес в джакузи.