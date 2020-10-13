Агата Муцениеце хотела побороться за сердце Тимати, но ее не взяли в «Холостяк»

Актриса и блогер Агата Муцениеце сообщила, что ее не взяли в качестве участницы в шоу «Холостяк», пишет Тeleprogramma.pro. Главным героем проекта на этот раз стал рэпер Тимати. Отдыхая в ресторане с подругой и снимая сторис для Instagram, бывшая жена Павла Прилучного пошутила насчет ее откровенного платья. В ответ девушка посмеялась, что выбрала наряд специально для нашумевшего шоу, так как Тимати расстался с Анастасией Решетовой и теперь свободен.

«Я уже тоже записалась. Но меня не взяли», — сказала со смехом Агата.

Впрочем, Муцениеце не первая звездная невеста на выданье, которая сообщает об отказе в участии в «Холостяке». На днях певица Слава рассказала, что ее дочь Александра Сланевская тоже мечтала встретиться с любимым рэпером и подавала заявку на шоу. Однако, по словам артистки, по своим каналам она выяснила: выпуски уже давно отсняты, и у ее дочери нет шансов. И вообще, звезды шоу-бизнеса в России просто «дурят людям головы».

Instagram @agataagata

Над работой Тимати в проекте посмеялся и его бывший коллега по «Black Star» Егор Крид. Несостоявшаяся невеста рэпера Анастасия Решетова тоже не промолчала. В своем микроблоге модель заявила, что в ее видение семьи не вписываются реалити-шоу, поэтому их общему с Тимати сыну Ратмиру, видимо, предстоит расти пока без отца.