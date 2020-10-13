Наташа Королева призналась, что некоторые подписчики вызывают у нее жалость

Артистка заявила, что на оскорбительные комментарии она не обращает пристального внимания, а их сочинители вызывают у нее жалость и сострадание, пишет «Караван истории».

«Бедные несчастные люди, заняться нечем! Жизнь дает нам столько прекрасного, надо лишь увидеть, почувствовать, взять и использовать. А кто-то тратит драгоценное время на оскорбления и унижения» — удивляется звезда.

Королева рассказала, что у нее в Instagram полтора миллиона подписчиков, большинство из которых относятся к ней дружелюбно, но есть и такие, которые «любой радостный пост обгадят».

Певица считает, что получать удовольствие от жизни можно и без толстого кошелька, главное — наблюдать за тем, что происходит вокруг. Наташа отмечает, что важно замечать и ценить красоту этого мира, а не концентрироваться на негативе. Звезда поделилась мнением, что из-за доступного интернета знаменитости потеряли былую загадочность, а многие люди любят выплескивать на известных людей весь свой негатив.

«Соцсеть — это по сути дом с открытыми настежь дверями. В пространстве интернета многие теряют человеческий облик. Люди публичных профессий попадают под обстрел хейтеров чаще остальных», — призналась певица.

Напомним, что в сентябре вспыхнул громкий сексуальный скандал с участием супруга Королевой — Тарзана. Малоизвестная актриса Анастасия Шульженко, заявила, что у нее была интимная связь с мужем артистки. Сергей Глушко публично раскаялся перед супругой в Instagram, но позже удалил видео с признанием. Сама певица считает, что никакой измены не было, а девушка использовала Тарзана в корыстных целях.

Ранее 5-tv.ru писал, что 18-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко призвал родителей ничего не доказывать общественности.