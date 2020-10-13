Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года

Эфирная новость 97

Российский лидер провел встречу с главой Федерального агентства по делам национальностей.

Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru

Доработать программу по госнацполитике до 2025 года. Такое поручение Владимир Путин дал главе Федерального агентства по делам национальностей. Игорь Баринов доложил, что ситуация в межнациональной сфере в России стабильная и благоприятная. Много изменилось в лучшую сторону именно в последние несколько лет.

«Очень важный показатель — это российская гражданская идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к России, к ее народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в нашей стране. Этот показатель сейчас находится на уровне 91%, и это самый высокий показатель за всю историю его исследований», — сказал Игорь Баринов.

«Хороший показатель. Для многонациональной страны это очень важно», — заметил Путин.

Баринов также отметил, что 97% населения, согласно опросам, в минувшем году не имели проблем из-за своей этнической принадлежности. И почти 90% не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей.

+7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.29
0.27 91.07
0.07
От гороскопа к Гарри Поттеру: как вычислить отличника по постам в соцсетя...

Последние новости

19:52
«Хайп удался»: сын Алибасова считает историю с квартирой Шукшиных спланированной
19:42
Расстрелявшему людей под Нижним Новгородом выдали оружие без нужного медосмотра
19:34
В Уголовном кодексе появится понятие «уголовный проступок»
19:23
«Буду ждать публичных извинений»: Эмина возмутили слова Крутого в свой адрес
19:12
Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года
19:04
Мария Шарапова вошла в список богатейших женщин США

Сейчас читают

Как очистить квартиру от негативной энергетики — советы экстрасенса
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок