Путин поручил доработать программу по госнацполитике до 2025 года

Доработать программу по госнацполитике до 2025 года. Такое поручение Владимир Путин дал главе Федерального агентства по делам национальностей. Игорь Баринов доложил, что ситуация в межнациональной сфере в России стабильная и благоприятная. Много изменилось в лучшую сторону именно в последние несколько лет.

«Очень важный показатель — это российская гражданская идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к России, к ее народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в нашей стране. Этот показатель сейчас находится на уровне 91%, и это самый высокий показатель за всю историю его исследований», — сказал Игорь Баринов.

«Хороший показатель. Для многонациональной страны это очень важно», — заметил Путин.

Баринов также отметил, что 97% населения, согласно опросам, в минувшем году не имели проблем из-за своей этнической принадлежности. И почти 90% не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей.