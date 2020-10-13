Расстрелявшему людей под Нижним Новгородом выдали оружие без нужного медосмотра

В Следственном комитете РФ установили, что молодой человек, расстрелявший и ранивший людей в Нижегородской области 12 октября, получил разрешение на оружие без необходимого медосмотра, пишет Интерфакс.

Также сообщается, что предполагаемый убийца периодически находился в депрессивном состоянии и наблюдался у врача по этому поводу. Однако на учете у психиатра не стоял.

По версии следствия, 18-летний внук поссорился со старушкой и ранил ее. На помощь женщине прибежал сосед, но молодой человек убил его. Затем, прихватив ружье, вышел из дома и открыл огонь по людям, которые находились на остановке.

Утром 13 октября подозреваемого обнаружили мертвым.

СК РФ уже возбудил дело о халатности должностных лиц.