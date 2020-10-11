Кевин Джонсон пригрозил «надрать задницу» Мурату Гассиеву

Американский боксер Кевин Джонсон пообещал «надрать задницу» своему будущему сопернику в бою за чемпионство мира россиянину Мурату Гассиеву. В дерзком видеообращении он предлагает Гассиеву запастись лекарствами, так как они ему понадобятся после разгромного поединка.

«Дамы и господа, это я и мой тренер. У нас есть объявление для вас! Будет бой 31 октября с этим парнем, как его? Гассиев? Да, Гассиев. Я знаю, что он напуган, ему нужен этот бой. Но знаешь, что, Гассиев, тебе лучше сразу готовиться к другому бою, потому что этот кончится для тебя плохо. Ты видел что было с другими? То же будет и с тобой. Ты боишься? Правильно боишься, закупайся лекарствами, они тебе понадобятся, потому что я надеру тебе задницу! Я готов, мы готовы. Москва мы едем!», — заявил Джонсон.

Мурат Гассиев — экс-чемпион мира по версии IBF (2016-2018), WBA (2018) в первом тяжелом весе. Кевин Джонсон был претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе. Бой состоится 31 октября в Сочи, для Гассиева это будет дебютное соревнование в супертяжелом весе.

Многие эксперты, взвешивая преимущества спортсменов склоняются к победе Гассиева, ссылаясь на его технику и точность ударов. Кроме того, боксер молод — ему всего 26 лет — и находится в отличной физической форме. Сам Мурат признавался, что жаждет победы и намерен показать свой максимум. В подтверждение он демонстрировал видео с тренировок, доказывая, что к подготовке боя с Джонсоном подходит серьезно.