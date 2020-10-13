Начальника отдела ГИБДД Нижнего Тагила задержали сотрудники ФСБ
По предварительной информации, полковник распорядился отпустить пьяного сына вице-спикера думы, которого остановили сотрудники ДПС.
Фото: Depositphotos / Grigorenko
Глава отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов задержан сотрудниками ФСБ. Как стало известно 5-tv.ru, высокий офицерский чин и нескольких его подчиненных подозревают в злоупотреблении властью.
По предварительной информации, Чернов может иметь причастность к инциденту с пьяным водителем, которого отпустили сотрудники ДПС. Предположительно, автолюбителем в состоянии алкогольного опьянения мог быть сын вице-спикера думы Нижнего Тагила Игоря Базилевича — Владимир.
Анатолия Чернова, вероятно попросили воспользоваться своими служебными полномочиями и «замять» историю с привлечением Базилевича-младшего к ответственности за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Якобы он отдал приказ экипажу ДПС и нарушителя отпустили. Вскоре информация об этом дошла до управления ФСБ.
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