Обвинение топ-менеджеров СберСтрахования назвали информационным вбросом

Обвинение топ-менеджеров ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (СберСтрахования) в изнасиловании имеет все признаки фейковой новости. Об этом РЕН ТВ рассказали сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.

По данным источников, предполагаемую «жертву изнасилования» до сих пор не удается найти и допросить.

«Есть большие сомнения в том, что заявление вообще писала та женщина, именем которой оно подписано», — цитирует РЕН ТВ собеседника, пожелавшего остаться неназванным.

Как стало известно, заявление об изнасиловании в СК было подано через интернет. Собеседник отметил, что любой гражданин вправе заявить о противоправных действиях, совершенных в отношении его. В период распространения коронавируса, такие заявления чаще всего подавались через интернет-приемную.

Как правило, явные наговоры довольно быстро изобличаются и вероятность того, что информация подобного толка просочится в СМИ крайне мала. В данном случае сообщение об изнасиловании поступало трижды, причем из разных городов — Севастополя, Анапы и Томска.

«Это еще один признак того, что обращение, скорее всего, информационный вброс, грубая подделка», — подчеркнул собеседник РЕН ТВ.

По его словам, авторы такого вброса, скорее всего, надеялись, что информация рано или поздно попадет в прессу.

Ранее стало известно, что некая женщина заявила об изнасиловании, случившемся на корпоративе в честь Нового года. Злоумышленниками якобы стали трое топ-менеджеров СберСтрахования — генеральный директор Алексей Леоненко, исполнительный директор Дмитрий Горшков и финансовый директор Александр Жуков. В самой компании данную информацию назвали ложью.

«Эта информация не соответствует действительности, порочит деловую репутацию компании, топ-менеджмента компании. В настоящее время упоминаемые в СМИ сотрудники готовят обращения в правоохранительные органы, а также судебные иски о защите чести и достоинства», — отметили в СберСтраховании.

Отмечается, что одной из трех заявлений в Следственный комитет было подано в октябре. Ранее Интерфакс именно этот месяц называл вероятной датой ухода с поста генерального директора СберСтрахования Алексея Леоненко. Тогда компания информацию о грядущем увольнении топ-менеджера назвала слухами.

Если подтвердится факт вброса заведомо неверной информации, правоохранители будут искать автора ложного заявления, чтобы подвергнуть наказанию за предоставление недостоверных данных.

Между тем, в Telegram-каналах ранее освещавших данную тему, уже появилась версия о том, что автором заявления об изнасиловании, возможно, является одна из сотрудниц компании. Предполагается, что она подделала почту своей коллеги, к которой испытывала неприязнь, намереваясь таким образом отомстить.