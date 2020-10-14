Переуступку прав потерпевшего в ДТП запретят

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Соответствующие поправки в Гражданский кодекс собираются внести из-за мошенничества с полисами ОСАГО.

Фото, видео: РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

В Госдуме намерены внести поправки в Гражданский кодекс и запретить переуступку прав потерпевшего в ДТП на возмещение вреда жизни и здоровью, и компенсации. Этим пользуются мошенники с полисами ОСАГО.

Схема такая: машина попадает в ДТП. Владельцу некогда или не хочется возиться со страховой компанией. И ему спешат на помощь ловкие юристы. Они платят водителю фиксированную сумму, например 50 тысяч рублей, а он передоверяет им право требовать компенсации от страховой.

Мошенники предоставляют в суд экспертизу из своей конторы. Порой вписывают пострадавших и даже погибших в ДТП. Ущерб вырастает в разы. Выплаты доходят до — 500 тысяч, даже до миллиона. Но получают деньги юристы, причем самые ловкие вешают подоходный налог с этих сумм на того же водителя.

Союз автостраховщиков указывает, что схема популярна в Краснодарском крае. А Центробанк относит весь российский юг в красную зону ОСАГО, подозрительные суперкомпенсации в Адыгее, республиках Северного Кавказа. Например, средняя по России страховая выплата 64 тысячи рублей, а в Северной Осетии 133 тысячи, а в Ингушетии почти 153 тысячи рублей.

Платят за это законопослушные водители по всей России — страховые компании, чтобы не работать в убыток перерасход закладывают в базовую стоимость полиса ОСАГО.

Конкретные примеры в материале Артура Ломидзе.

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