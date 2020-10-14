«Сами виноваты»: Бородина объяснила, почему современные мужчины не добиваются внимания женщин

Телеведущая Ксения Бородина обвинила российских женщин в том, что они избаловали мужчин, поэтому страдают от отсутствия любви.

В Instagram Бородина опубликовала пост со скриншотом с сайта знакомств, где 25-летний мужчина выдвигает требования к будущей возлюбленной. Молодой человек открыто заявляет, что ему не нужна «тягомотина», он живет с родителями, поэтому ему нужна девушка со свободной квартирой, при этом на подарки женщина может не рассчитывать.

Под этим постом Бородина написала, что «это уже не прикол, а реалии жизни». Телеведущая отметила, что прекрасный пол сильно разбаловал мужчин, из-за этого они стали такими наглыми.

«Если девушка порядочная сейчас одинока, то ей совсем стало сложно найти себе вторую половину. У многих мужиков отбит инстинкт охотника, потому что им достаточно присесть за стол в ресторане, и уже девчонки сами начинают липнуть и просится за их стол… Все хотят поскорее в постель, без обязательств, а потом еще и не напрягай в выходные», — написала ведущая.

Instagram @borodylia

При этом Ксения уверена, что в нежелании сильного пола выстраивать серьезные отношения виноваты, в том числе и женщины, которые становятся слишком доступными.

«Сложно встретить мужчину мечты. И порой женщины в этом сами виноваты, не будьте слишком доступными, тогда и мужики не будут такими наглыми», — добавила Бородина.

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