В Златоусте Челябинской области под госпиталь для зараженных коронавирусом перепрофилируют единственный на весь город роддом. Будущих мам переводят в соседние перинатальные центры — в Миасс и Челябинск — до них сотни километров пути.

Женщины всерьез обеспокоены — они рискуют просто не успеть доехать до врачей, а значит подвергают свою, а главное, жизнь будущего ребенка опасности.

Сергей Хайдаров разбирался, чье здоровье важнее — больных с COVID или беременных?