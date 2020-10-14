Беременных в Златоусте оставили без роддома — видео
Рожениц отправляют в перинатальные центры в сотне километров от дома.
Фото, видео: Depositphotos / sudok1; 5-tv.ru
В Златоусте Челябинской области под госпиталь для зараженных коронавирусом перепрофилируют единственный на весь город роддом. Будущих мам переводят в соседние перинатальные центры — в Миасс и Челябинск — до них сотни километров пути.
Женщины всерьез обеспокоены — они рискуют просто не успеть доехать до врачей, а значит подвергают свою, а главное, жизнь будущего ребенка опасности.
Сергей Хайдаров разбирался, чье здоровье важнее — больных с COVID или беременных?
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