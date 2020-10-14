Состояние Бориса Моисеева, который так и не смог восстановиться после инсульта, могло усугубить онкологическое заболевание. Об этом рассказал в интервью интернет-порталу Собеседник.ru постоянный участник телевизионных ток-шоу и светский журналист Денис Сорокин.

По его словам, близкие к шоу-бизнесу люди знают, что исполнитель хита «Голубая луна» угасает на глазах.

«Если бы Борис чувствовал себя неплохо, то его непременно бы показали. Но этого не делают. Почему это происходит, наверное, все понимают… Его курируют врачи. Но близкому окружению сказали: улучшить его состояние невозможно. Можно только на какое-то время стабилизировать», — рассказал Сорокин.

Он считает, что перемены в худшую сторону стали очевидны, когда Моисеев продавал билеты на одной из звездных акций в театре Песни Надежды Бабкиной.

«Борис уже почти не говорил. А еще на его щеке появилась родинка. Говорили, что это — онкология. После этого в свет он не выходил», — вспоминает Сорокин.

По мнению журналиста, если бы Борис Моисеев был в более или менее сносном состоянии, он бы обязательно появлялся на публике, поскольку без внимания поклонников он как, артист до кончиков ногтей, никогда не мог жить.

Ранее модель и певица Алена Кравец заявила в интервью 5-tv.ru, что состояние Бориса Моисеева резко ухудшилось в последние месяцы и он находится в плачевном состоянии. При этом директор артиста Сергей Горох продолжает утверждать, что 66-летний певец прекрасно себя чувствует.