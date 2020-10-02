Алена Кравец настаивает, что состояние Бориса Моисеева резко ухудшилось

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Светлана Александрова
Эксклюзив 51

В интервью 5-tv.ru модель связала печальные перемены с закрытыми из-за коронавируса границами.

Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей

Модель и певица Алена Кравец еще раз подтвердила в интервью 5-tv.ru, что Борис Моисеев находится в плачевном состоянии.

«В последнее время, как говорят, насколько я слышала от общих знакомых, что его состояние действительно ухудшилось намного в последние месяцы», — сказала она.

При этом на здоровье артиста, по мнению Кравец, серьезно повлияла пандемия коронавируса и связанные с этим ограничения, из-за которых Моисеев вынужден оставаться в Москве.

«Прежде каждое лето он проводил в Прибалтике. У него в Юрмале есть своя квартира. Там рядом море и лес. Это, конечно же, все помогало Боре немного восстанавливаться. Тем более климат такой благотворный. А в этом году из-за закрытых границ, конечно же, он никуда не смог поехать, и это, я считаю, очень негативно сказалось на его здоровье», — считает модель.

Кроме того, по ее словам, Моисеев привык к вниманию, публике, и вдруг в одночасье лишился этого всего. Как для любого артиста, для него это стало трагедией. И хоты рядом с певцом всегда находится его директор Сергей Горох, ему равно очень одиноко.

«Я его очень давно не видела, хотя его даже периодически навещала, у нас квартира в одном доме. В общем знаете, очень обидно, конечно за него, потому что я к нему настолько всегда с теплом относилась — и как к артисту, и как к человеку. Он очень прекрасной души человек», — заключила Алена Кравец.

Ранее директор Бориса Моисеева Сергей Горох опроверг в беседе с корреспондентом 5-tv.ru, новости об ухудшении состояния певца. По его словам, Борис Моисеев чувствует себя хорошо, он в отличном настроении, с чувством юмора все в порядке, он смотрит телепередачи и в курсе всего происходящего. С Кравец певец даже не знаком и видит ее, по словам директора, только в скандальных передачах. Однако пожелал ей крепкого здоровья и посоветовал заниматься собой, а не собирать липовые сенсации для участия в сомнительных передачах.

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