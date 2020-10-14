Какие ограничения в связи с COVID-19 начинают действовать в регионах с 14 октября
К примеру, в Ростовской области под временный запрет в связи с пандемией попали спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия.
Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Российские регионы ужесточают ограничения из-за распространения коронавируса.
В Ростовской области с этого дня запрещены спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия. Приостанавливается работа ночных клубов, а для ресторанов и кафе вводится комендантский час.
Во Владивостоке школы переводят учеников на дистанционное обучение. Уроки онлайн организованы уже более чем в 100 классах. А в Москве на дистанционку со следующей недели переводятся ученики старших классов. Остальные школьники вернутся с понедельника за парты.
Сотрудники МЧС в регионах уже возобновили санобработку социально значимых объектов. Дезинфицируют вокзалы и автостанции.
А для заболевших COVID-19 в российских регионах открывают дополнительные медицинские отделения. Так, в Петербурге под инфекционный госпиталь перепрофилируют Николаевскую больницу. Кроме этого, сотни коек из резерва достают в Орловской, Оренбургской и Курской областях.
Читайте также
100%
0.27 91.07
0.07
Нашли ошибку?