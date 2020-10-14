Какие ограничения в связи с COVID-19 начинают действовать в регионах с 14 октября

Российские регионы ужесточают ограничения из-за распространения коронавируса.

В Ростовской области с этого дня запрещены спортивные соревнования и культурно-массовые мероприятия. Приостанавливается работа ночных клубов, а для ресторанов и кафе вводится комендантский час.

Во Владивостоке школы переводят учеников на дистанционное обучение. Уроки онлайн организованы уже более чем в 100 классах. А в Москве на дистанционку со следующей недели переводятся ученики старших классов. Остальные школьники вернутся с понедельника за парты.

Сотрудники МЧС в регионах уже возобновили санобработку социально значимых объектов. Дезинфицируют вокзалы и автостанции.

А для заболевших COVID-19 в российских регионах открывают дополнительные медицинские отделения. Так, в Петербурге под инфекционный госпиталь перепрофилируют Николаевскую больницу. Кроме этого, сотни коек из резерва достают в Орловской, Оренбургской и Курской областях.