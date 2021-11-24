Нежные и внимательные: ТОП-3 самых романтичных знаков зодиака

Знак зодиака влияет на жизнь человека по-разному. Это и отношение к жизни, и работоспособность, и любовь. Астрологи выделили троих представителей зодиакального круга, особенно романтичных на фоне других.

Весы

Рожденные под знаком Весов открыты окружающему миру — отлично чувствуют других, легко находят общий язык с людьми, романтичны до безумия. Они всегда находятся в окружении друзей и знакомых, а еще — буквально притягивают к себе внимание противоположного пола, пишет Lisa.ru.

Кому-то их нежность и постоянная демонстрация чувств к избраннику может показаться наигранной, но это не так. У Весов все по-настоящему, любовь нужна им как воздух, жить без этого они не могут. И поэтому им особенно тяжело даются расставания с любимыми. Они мечтают о семейном счастье и готовы все отдать ради второй половинки.

Раки

Очень чуткие, эмоциональные и романтичные представители знака Рак — им необходимо любить и быть любимыми, они обожают нежность и демонстрацию чувств. Причем им нравится как быть объектом внимания, так и дарить его партнерам.

С возрастом отношение к возлюбленному распространяется и на детей. Раки становятся очень заботливыми родителями, но не перебарщивают с проявлением своих чувств, демонстрируют свойственную им деликатность. Врожденная эмпатия помогает понять, когда и что говорить, поэтому ссоры с близкими сводятся к минимуму.

А еще Раки безумно тактильны. Им важны прикосновения, объятия, поцелуи, влюбленные взгляды. Для них это не дополнение, а обязательное условие любви.

Рыбы

Рыбы многого ждут от потенциального возлюбленного, но в отношениях они всегда нежные и чуткие, стремятся окружить заботой. Представители этого знака любят радовать, они чувствуют настроение возлюбленных и умеют угодить, сделать правильный подарок. В любви Рыбы бескорыстны и щедры, им нравится ощущать свою значимость. Романтические проявления с их стороны всегда будут красивыми и искренними.

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