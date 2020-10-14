Предположительно еще одного суррогатного младенца нашли мертвым в Петербурге

|
Нюра Незванова
Срочная новость 17

Сообщается, что ребенок был обнаружен в одной из квартир в Северной столице.

Предположительно еще одного суррогатного младенца нашли мертвым в Петербурге

Фото: www.globallookpress / Michael Memminger / CHROMORANGE

Младенца, предположительно рожденного от суррогатной матери, обнаружили мертвым в одной из квартир Петербурга.

Как стало известно 5-tv.ru, полицию вызвала няня. Малышу азиатской наружности предположительно был месяц.

На теле мальчика не обнаружено следов насильственной смерти, состояние второго ребенка — девочки — удовлетворительное.

Личность матери устанавливается, как и имена биологических родителей.

+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.29
0.27 91.07
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:38
Кому может грозить рак языка? Онколог перечислил факторы риска — видео
12:37
Предположительно еще одного суррогатного младенца нашли мертвым в Петербурге
12:29
«Сменились все!» — Любовь Успенская избавилась от «токсичного» окружения
12:17
Названы способы распознать телефонный звонок от мошенников
12:07
Том Круз устроил гонки по улицам Рима для фильма «Миссия невыполнима 7» — видео
11:55
Глава Минздрава РФ назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной

Сейчас читают

Душа страдает: подруга Легкоступовой умоляет захоронить прах артистки
Почему суд решил вернуть квартиру Федосеевой-Шукшиной — пояснение адвоката
Озвучена официальная причина смерти дочери Конкина

Новости Lentainform

Загрузка...