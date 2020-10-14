Предположительно еще одного суррогатного младенца нашли мертвым в Петербурге Сегодня, 12:37 | Нюра Незванова Криминал Срочная новость 17 17

Сообщается, что ребенок был обнаружен в одной из квартир в Северной столице.

Фото: www.globallookpress / Michael Memminger / CHROMORANGE

Младенца, предположительно рожденного от суррогатной матери, обнаружили мертвым в одной из квартир Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, полицию вызвала няня. Малышу азиатской наружности предположительно был месяц. На теле мальчика не обнаружено следов насильственной смерти, состояние второго ребенка — девочки — удовлетворительное. Личность матери устанавливается, как и имена биологических родителей.