Предположительно еще одного суррогатного младенца нашли мертвым в Петербурге
Сообщается, что ребенок был обнаружен в одной из квартир в Северной столице.
Фото: www.globallookpress / Michael Memminger / CHROMORANGE
Младенца, предположительно рожденного от суррогатной матери, обнаружили мертвым в одной из квартир Петербурга.
Как стало известно 5-tv.ru, полицию вызвала няня. Малышу азиатской наружности предположительно был месяц.
На теле мальчика не обнаружено следов насильственной смерти, состояние второго ребенка — девочки — удовлетворительное.
Личность матери устанавливается, как и имена биологических родителей.
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