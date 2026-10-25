«Принудительно празднует»: Тодоренко перехитрила Топалова с днем рождения

Тодоренко заставила Топалова праздновать день рождения через свадьбу

Телеведущая Регина Тодоренко придумала хитрый способ заставить Влада Топалова праздновать день рождения. Об этом блогер рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Мой муж не любит праздновать свой день рождения. И так было еще тогда, когда мы только познакомились», — написала Тодоренко.

Однажды она даже прилетела к Топалову с Барбадоса и устроила ему романтическую встречу. Регина подарила мужу воздушный шар с билетом на концерт Эда Ширана внутри, а вместо обычного торта заказала десерт в виде огромного бургера.

Но сюрприз не помог: Влад все равно грустил в свой день рождения. Тогда Тодоренко решила придумать другой способ.

В день рождения Топалова, 25 октября, супруги официально поженились. Теперь артисту приходится отмечать не только собственный день рождения, но и годовщину свадьбы.

«И вот уже восемь лет с момента нашей росписи мой муж принудительно празднует этот день!» — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тодоренко не стала бы участвовать вместе с Топаловым в реалити-шоу «Ставка на любовь» в качестве конкурсантки. Телеведущая опасается, что они могли бы сильно поссориться даже из-за мелочи. При этом она считает, что отношениям полезно регулярно устраивать проверку на прочность.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.