«Принудительно празднует»: Тодоренко перехитрила Топалова с днем рождения

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 38 0

Теперь у супругов есть сразу два повода для торжества.

Когда Тодоренко и Топалов поженились

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тодоренко заставила Топалова праздновать день рождения через свадьбу

Телеведущая Регина Тодоренко придумала хитрый способ заставить Влада Топалова праздновать день рождения. Об этом блогер рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Мой муж не любит праздновать свой день рождения. И так было еще тогда, когда мы только познакомились», — написала Тодоренко.

Однажды она даже прилетела к Топалову с Барбадоса и устроила ему романтическую встречу. Регина подарила мужу воздушный шар с билетом на концерт Эда Ширана внутри, а вместо обычного торта заказала десерт в виде огромного бургера.

Но сюрприз не помог: Влад все равно грустил в свой день рождения. Тогда Тодоренко решила придумать другой способ.

В день рождения Топалова, 25 октября, супруги официально поженились. Теперь артисту приходится отмечать не только собственный день рождения, но и годовщину свадьбы.

«И вот уже восемь лет с момента нашей росписи мой муж принудительно празднует этот день!» — написала она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тодоренко не стала бы участвовать вместе с Топаловым в реалити-шоу «Ставка на любовь» в качестве конкурсантки. Телеведущая опасается, что они могли бы сильно поссориться даже из-за мелочи. При этом она считает, что отношениям полезно регулярно устраивать проверку на прочность.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:08
Умер российский поэт и эссеист Евгений Чигрин
21:50
Скорая бросила девушку с лопнувшим аппендиксом: возбуждено уголовное дело
21:32
Бывший муж вынес все: петербурженка вернулась из отпуска и не узнала свою квартиру
21:12
Массовое отравление туристов из России проверяют власти Турции
21:04
Пожар вспыхнул в здании Театра на Юго-Западе в Москве
20:57
«Принудительно празднует»: Тодоренко перехитрила Топалова с днем рождения

Сейчас читают

Бывший муж вынес все: петербурженка вернулась из отпуска и не узнала свою квартиру
Не сократили смену перед праздником? За лишний час положена компенсация
Рыбий жир не работает? Исследование свойств Омега-3 вызвало тревогу у ученых
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео