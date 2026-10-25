Ехали с похорон: 22 человека погибли в столкновении автобуса и грузовика

Поездка с похорон закончилась гибелью 22 человек в Кении

В Кении не менее 22 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем. Информацию об этом 25 октября распространило агентство Associated Press.

Как отметили в сообщении издания, ДТП произошло в утренние часы.

«Пассажиры автобуса возвращались с похорон. На главной автомагистрали страны общественный транспорт столкнулся с грузовым автомобилем», — говорится в материале.

Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются. Участок трассы, где столкнулись транспортные средства, известен как место с высоким уровнем аварийности.

Соболезнования родственникам погибших выразили представители местных властей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате аврии с фурой погиб заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец. По неустановленной причине машина чиновника оказалась на встречной полосе, где столкнулась с грузовиком Sitrak. От удара оба транспортных средства загорелись и полностью сгорели. Хоминец находился в легковом автомобиле в одиночестве. Второй водитель был оперативно доставлен в медицинское учереждение.

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