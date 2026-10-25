Ехали с похорон: 22 человека погибли в столкновении автобуса и грузовика
Участок трассы, где столкнулись транспортные средства, известен как место с высоким уровнем аварийности.
Фото: X/Moses koech
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Поездка с похорон закончилась гибелью 22 человек в Кении
В Кении не менее 22 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем. Информацию об этом 25 октября распространило агентство Associated Press.
Как отметили в сообщении издания, ДТП произошло в утренние часы.
«Пассажиры автобуса возвращались с похорон. На главной автомагистрали страны общественный транспорт столкнулся с грузовым автомобилем», — говорится в материале.
Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются. Участок трассы, где столкнулись транспортные средства, известен как место с высоким уровнем аварийности.
Соболезнования родственникам погибших выразили представители местных властей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате аврии с фурой погиб заместитель министра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец. По неустановленной причине машина чиновника оказалась на встречной полосе, где столкнулась с грузовиком Sitrak. От удара оба транспортных средства загорелись и полностью сгорели. Хоминец находился в легковом автомобиле в одиночестве. Второй водитель был оперативно доставлен в медицинское учереждение.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?