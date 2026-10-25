«Шерхан в безопасности»: раненого в ДНР тигренка доставили на лечение в Подмосковье

Раненого тигренка Шерхана из ДНР доставили на лечение в Подмосковье

Четырехмесячного тигренка Шерхана, которого раненым нашли в ДНР, доставили на лечение в подмосковный парк диких животных «Земля прайда». Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

«Главное — теперь Шерхан находится в безопасности. Впереди у него лечение, реабилитация и новая жизнь рядом с людьми, которые готовы о нем позаботиться», — говорится в сообщении ведомства.

Маленького хищника обнаружили военнослужащие. Они не оставили животное и оказывали ему помощь, одновременно пытаясь найти место, где ему смогут обеспечить необходимый уход. У тигренка диагностировали перелом лапы, повреждения тела и серьезные проблемы с глазами.

Устроить Шерхана удалось не сразу: из-за состояния здоровья несколько учреждений не смогли его принять. В итоге на просьбу о помощи откликнулись сотрудники «Земли прайда».

Специалисты Росприроднадзора помогли оформить необходимые документы и сопровождали подготовку тигренка к перевозке.

Сейчас состояние животного заметно улучшилось. Перелом практически перестал его беспокоить, однако лечение глаз необходимо продолжать. При этом пока сохраняется риск, что зрение на одном глазу полностью восстановить не удастся.

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