«Шерхан в безопасности»: раненого в ДНР тигренка доставили на лечение в Подмосковье

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 52 0

Четырехмесячного хищника обнаружили военнослужащие с переломом лапы и серьезными проблемами со зрением.

Как военные спасают раненых животных

Фото: Telegram/Росприроднадзор/Rosprirodnadzor_official

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Раненого тигренка Шерхана из ДНР доставили на лечение в Подмосковье

Четырехмесячного тигренка Шерхана, которого раненым нашли в ДНР, доставили на лечение в подмосковный парк диких животных «Земля прайда». Об этом сообщили в Росприроднадзоре.

«Главное — теперь Шерхан находится в безопасности. Впереди у него лечение, реабилитация и новая жизнь рядом с людьми, которые готовы о нем позаботиться», — говорится в сообщении ведомства.

Маленького хищника обнаружили военнослужащие. Они не оставили животное и оказывали ему помощь, одновременно пытаясь найти место, где ему смогут обеспечить необходимый уход. У тигренка диагностировали перелом лапы, повреждения тела и серьезные проблемы с глазами.

Устроить Шерхана удалось не сразу: из-за состояния здоровья несколько учреждений не смогли его принять. В итоге на просьбу о помощи откликнулись сотрудники «Земли прайда».

Специалисты Росприроднадзора помогли оформить необходимые документы и сопровождали подготовку тигренка к перевозке.

Сейчас состояние животного заметно улучшилось. Перелом практически перестал его беспокоить, однако лечение глаз необходимо продолжать. При этом пока сохраняется риск, что зрение на одном глазу полностью восстановить не удастся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тюлене Кроше из Фонда друзей балтийской нерпы, который после десяти лет жизни рядом с людьми впервые вышел в открытую Ладогу. Специалисты забрали его еще детенышем, и за это время животное привыкло к человеческому обществу.

Две предыдущие попытки вернуть Кроша в дикую природу не увенчались успехом: тюлень каждый раз возвращался обратно. После дополнительной подготовки он все же начал осваивать самостоятельную жизнь в открытой воде. Теперь специалисты отслеживают его передвижения с помощью спутникового передатчика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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