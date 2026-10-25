Массовое отравление туристов из России проверяют власти Турции

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 56 0

Пострадавшие жаловались на рвоту, диарею, высокую температуру и судороги.

Россияне массово травятся в Турции

Фото: © Getty Images/NurPhoto / Contributor

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Власти турецкого Манавгата начали расследование после сообщений о массовых отравлениях россиян. Об этом РИА Новости сообщил представитель муниципалитета.

«Направили запрос во все учреждения здравоохранения, картина будет ясна в понедельник утром», — рассказал собеседник агентства.

Сегодня в социальных сетях появились сообщения о массовых случаях недомогания среди туристов региона Сиде. У людей наблюдались рвота, диарея, высокая температура и судороги.

Ранее 5-tv.ru писал о другой трагедии с российской туристкой в Турции. Женщина умерла во время купания в море в Анталье. Информацию о ее гражданстве подтвердило генконсульство России.

Известно, что туристка приехала на отдых вместе с супругом. В генконсульстве уточнили, что обращений по поводу произошедшего пока не поступало. При необходимости дипломаты готовы оказать семье консульскую помощь.

Женщину, которая неподвижно находилась в воде, заметили отдыхающие на пляже пятизвездочного отеля и сразу же позвали спасателя.

Туристку доставили на берег и попытались оказать ей первую помощь. После этого женщину отвезли в частную больницу, однако спасти ее не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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