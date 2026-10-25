Пожар вспыхнул в здании Театра на Юго-Западе в Москве

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 128 0

Из здания эвакуировали людей.

Пожар вспыхнул в театре на проспекте Вернадского

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Густой черный дым валит из здания Театра на Юго-Западе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Очаг возгорания находится в подсобном помещении театра, который расположен на первом этаже жилого дома на проспекте Вернадского.

По информации источника 5-tv.ru, возгорание произошло в мастерской театра. Ориентировочная площадь пожара 20 квадратных метров. Всего эвакуировали 55 человек. Пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности. Медики осматривают одного человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом пожаре на юго-западе Москвы. Там загорелась крыша санаторного здания, находящегося на реставрации. Изначально площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров, однако затем увеличилась до тысячи квадратных метров.

До этого 5-tv.ru также сообщал о крупном пожаре в Тыве: храм Устуу-Хурээ, один из значимых буддийских монастырских комплексов Сибири, сгорел дотла. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание. Местные власти заявили, что комплекс восстановят. Храм был построен в начале XX века, после разрушения в 1930-х годах его заново открыли в 2012 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀Гороскоп на сегодня, 25 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:21
Один погиб, шестеро пострадали при ракетном ударе ВСУ по Ельцу
22:08
Умер российский поэт и эссеист Евгений Чигрин
21:50
Скорая бросила девушку с лопнувшим аппендиксом: возбуждено уголовное дело
21:32
Бывший муж вынес все: петербурженка вернулась из отпуска и не узнала свою квартиру
21:12
Массовое отравление туристов из России проверяют власти Турции
21:04
Пожар вспыхнул в здании Театра на Юго-Западе в Москве

Сейчас читают

Бывший муж вынес все: петербурженка вернулась из отпуска и не узнала свою квартиру
Не сократили смену перед праздником? За лишний час положена компенсация
Рыбий жир не работает? Исследование свойств Омега-3 вызвало тревогу у ученых
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео