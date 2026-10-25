Пожар вспыхнул в здании Театра на Юго-Западе в Москве

Густой черный дым валит из здания Театра на Юго-Западе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Очаг возгорания находится в подсобном помещении театра, который расположен на первом этаже жилого дома на проспекте Вернадского.

По информации источника 5-tv.ru, возгорание произошло в мастерской театра. Ориентировочная площадь пожара 20 квадратных метров. Всего эвакуировали 55 человек. Пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности. Медики осматривают одного человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом пожаре на юго-западе Москвы. Там загорелась крыша санаторного здания, находящегося на реставрации. Изначально площадь возгорания составляла около 300 квадратных метров, однако затем увеличилась до тысячи квадратных метров.

До этого 5-tv.ru также сообщал о крупном пожаре в Тыве: храм Устуу-Хурээ, один из значимых буддийских монастырских комплексов Сибири, сгорел дотла. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание. Местные власти заявили, что комплекс восстановят. Храм был построен в начале XX века, после разрушения в 1930-х годах его заново открыли в 2012 году.

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