Кузьмин показал архивное фото растерянной Пугачевой с пышной шевелюрой
Снимок из далеких 80-х Кузьмин опубликовал в своем Instagram, предложив подписчикам придумать для него название.
Фото, видео: ТАСС / Подэрни Роман
Музыкант Владимир Кузьмин опубликовал в своем Instagram архивное фото с Аллой Пугачевой. На нем артисты еще молоды, они сидят за столиком в кафе, а лицо Аллы Борисовны выглядит растерянным или удивленным, как будто она не ожидала, что ее будут фотографировать. В подписи к кадру Кузьмин обратился к подписчикам и предложил им придумать ему название. В ответ посыпались строчки из песен, которые когда-то исполняли артисты.
«Две звезды две светлых повести»;
«Как молоды мы были, как верили в себя!»;
«Надо же, надо так было влюбиться»;
«Это было недавно, это было давно… Фотография — обалденная!!! Опрокидывает во времена нежной юности… Детства… Спасибо огромное, Володя, за публикацию!» — писали комментаторы.
Две звезды познакомились в 1984 году. Кроме творчества их связывали и романтические отношения. Поклонники Кузьмина часто отмечали в комментариях, что пара смотрелась невероятно гармонично.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева стала бабушкой в пятый раз. В сети уже появились первые фотографии дочери племянника Примадонны.
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