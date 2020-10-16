Кузьмин показал архивное фото растерянной Пугачевой с пышной шевелюрой

Музыкант Владимир Кузьмин опубликовал в своем Instagram архивное фото с Аллой Пугачевой. На нем артисты еще молоды, они сидят за столиком в кафе, а лицо Аллы Борисовны выглядит растерянным или удивленным, как будто она не ожидала, что ее будут фотографировать. В подписи к кадру Кузьмин обратился к подписчикам и предложил им придумать ему название. В ответ посыпались строчки из песен, которые когда-то исполняли артисты.

Instagram @v.kuzmin_official

«Две звезды две светлых повести»;

«Как молоды мы были, как верили в себя!»;

«Надо же, надо так было влюбиться»;

«Это было недавно, это было давно… Фотография — обалденная!!! Опрокидывает во времена нежной юности… Детства… Спасибо огромное, Володя, за публикацию!» — писали комментаторы.

Две звезды познакомились в 1984 году. Кроме творчества их связывали и романтические отношения. Поклонники Кузьмина часто отмечали в комментариях, что пара смотрелась невероятно гармонично.

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