Алла Пугачева стала бабушкой в пятый раз

У племянника Аллы Пугачевой в августе родилась дочка, которую назвали Евгенией, как старшего брата Примадонны. Девочка должна была появиться на свет только сентябре, но родилась раньше намеченного срока. Об этом сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на личный источник.

Также сообщается, что Владислав, племянник Пугачевой, уже имеет сына от первого брака. Примадонна забрала восьмилетнего мальчика из-за вредных привычек своего родственника и оформила над ним опекунство.

Сейчас ребенка воспитывает водитель певицы, но артистка принимает активное участие в его жизни. Выяснилось, что сам Влад не подписывал никаких документов, которые бы свидетельствовали об отказе от ребенка.

У самой Аллы Пугачевой подрастают двое детей, которые были рождены в браке с юмористом Максимом Галкиным от суррогатной матери. В этом году Лиза и Гарри пошли в первый класс.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарии музыкального критика Соседова, который раскрыл тайну интимной жизни Пугачевой и Галкина.