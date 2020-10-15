Алла Пугачева стала бабушкой в пятый раз

|
Нюра Незванова
1 469

У королевы российской эстрады Аллы Пугачевой родилась внучка.

Алла Пугачева стала бабушкой в пятый раз

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

У племянника Аллы Пугачевой в августе родилась дочка, которую назвали Евгенией, как старшего брата Примадонны. Девочка должна была появиться на свет только сентябре, но родилась раньше намеченного срока. Об этом сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на личный источник.

Также сообщается, что Владислав, племянник Пугачевой, уже имеет сына от первого брака. Примадонна забрала восьмилетнего мальчика из-за вредных привычек своего родственника и оформила над ним опекунство.

Сейчас ребенка воспитывает водитель певицы, но артистка принимает активное участие в его жизни. Выяснилось, что сам Влад не подписывал никаких документов, которые бы свидетельствовали об отказе от ребенка.

У самой Аллы Пугачевой подрастают двое детей, которые были рождены в браке с юмористом Максимом Галкиным от суррогатной матери. В этом году Лиза и Гарри пошли в первый класс.

Ранее 5-tv.ru приводил комментарии музыкального критика Соседова, который раскрыл тайну интимной жизни Пугачевой и Галкина.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
77.28
-0.01 90.71
-0.36
ТОП-5 умнейших женщин по знаку зодиака

Последние новости

14:36
Никогда такого не было и вот опять: Пакеты с расчлененным телом обнаружили в Неве
14:34
Не хочешь рожать — плати: Стоит ли вводить налог на бездетность в России?
14:28
Ефремов в полном объеме выплатил компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП
14:13
Россия отказалась от консультаций с Австралией и Нидерландами по МН17
14:02
Попасть в московские ночные клубы можно будет только по QR-коду
13:53
Протестующие выдвигают новые требования после ухода президента Киргизии в отставку

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые не терпят глупых женщин
Шокированная слухами подруга побывала в гостях у Овсиенко и сняла домашнее видео
В погоне за жизнью: Знаменитости, которые борются с раком

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок