ТОП-5 знаков зодиака, которым нельзя доверять свои секреты

Каждый из представителей знаков зодиака в большей и меньшей степени наделен различными чертами характера, например, порядочностью и умением держать свое слово. Наряду с этим одни зодиаки больше других способны на ложь и предательство. Астрологи уверяют, что пятерым знакам из двенадцати категорически нельзя доверять.

Овен

Представители этого знака зодиака могут раскрыть ваши тайны не специально, а просто не сдержав своих эмоций. Они отличаются импульсивностью и эксцентричностью, из-за которых могут не сдержать обещаний.

Близнецы

Близнецы часто могут действовать лишь в угоду самим себе, при этом предавая доверие близких людей. Они — прирожденные лжецы и манипуляторы и умело используют свои навыки для достижения собственных целей. Если вы не уверены в добропорядочности и искренних чувствах представителя этого знака по отношению к вам, то стоит несколько раз подумать, прежде чем изливать ему душу.

Лев

Львы не терпят, когда что-то идет не так, как они запланировали, в таком случае они применяют свое секретное оружие — ложь. Благодаря этому львы могут добиться чего угодно от кого угодно. Если это покажется им выгодным, то Львы с легкостью откроют секреты, вверенные им, например, чтобы завладеть расположением собеседника к себе.

Весы

Весы слишком переменчивы, чтобы быть надежным хранителями чужих тайн. В меланхоличном настроении они могут с тревогой и сочувствием выслушать ваши секреты, а потом в положительном настрое с энтузиазмом раскрыть все ваши карты перед общими знакомыми.

Стрелец

Стрельцы лгут не так умело, как перечисленные выше знаки, но их проблема заключается в простом неумении держать свое слово и отсутствии ответственности. Представители этого знака не привыкли обременять себя лишними обязательствами, свободные по натуре Стрельцы могут подвести вас в любую минуту.

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