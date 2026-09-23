Мемы не заменят разговор: эксперт рассказал о новых привычках общения

Эксперт Якубович: мемы никогда не заменят полноценного общения

Мемы, стикеры и короткие видео стали привычной частью общения, однако они не способны полностью заменить разговор словами. Об этом эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал в беседе с RuNews24.Ru.

По его словам, такие форматы позволяют быстро передать эмоцию, реакцию или показать связь с определенным информационным пространством. При этом использовать мемы как единственный способ общения нельзя, поскольку они не заменяют полноценного обсуждения сложных тем.

Эксперт отметил, что проблема возникает в тех случаях, когда человек пытается с помощью картинок и иронии заменить разговор о конфликтах, обидах, ответственности или важных договоренностях. В подобных ситуациях необходимо уметь прямо выражать свои мысли и чувства.

Якубович подчеркнул, что мемы остаются полезным инструментом, который делает общение более быстрым и эмоциональным. Однако в профессиональной сфере и личных отношениях одних реакций и изображений недостаточно.

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