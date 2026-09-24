Собянин: Две школы будущего появятся в Пресненском районе Москвы

В Пресненском районе Москвы построят две новые школы современного формата. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

Одна из новых образовательных площадок появится на улице Климашкина, еще одна — в Большом Кондратьевском переулке. Проекты станут частью развития социальной инфраструктуры района.

Сейчас система образования Москвы включает более 2 тыс. зданий детских садов, где работают свыше 20 тыс. воспитателей. За последние годы в городе возвели более 500 дошкольных учреждений, большинство из них — в районах новой застройки.

В Пресненском районе 1 сентября открылся детский сад Романовской школы. Здание в Стрельбищенском переулке построили по индивидуальному проекту за счет Адресной инвестиционной программы с применением цифровых информационных моделей.

В детском саду оборудовали групповые пространства, кабинеты для развивающих занятий, пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок. В оформлении интерьера использовали природные мотивы и декоративную роспись стен. На территории создали детские и спортивные площадки, установили теневые навесы и провели озеленение.

Кроме детского сада, в районе ранее открыли три школы, реконструировали историческую школу имени Капцовых, обновили пять детских и взрослых поликлиник, а также библиотеки и учреждения культуры.