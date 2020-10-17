Платье Собчак соскользнуло с ее плеча во время зажигательного танца — видео

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Карина Бернтгольц
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Телеведущая пустилась в отрыв и не заметила, как наряд слегка оголил ее тело.

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Известная российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео со своими жаркими танцами на одной из вечеринок. На кадрах светская львица зажигательно пляшет под музыку в клубе. В этот момент на ней надето красное платье с экстремальным декольте и глубоким вырезом на спине.

Как видно на кадрах, во время резких движений Собчак, с нее слегка соскальзывает наряд, в результате чего плечо и сна оказываются частично оголены, однако знаменитость не замечает произошедшего конфуза и продолжает дальше танцевать, окунувшись в атмосферу вечера. 

Instagram @xenia_sobchak

Подписчики Ксении были приятно удивлены, увидев, как ведет себя их кумир вдали от папарацци.

«Всегда бы так!»

«Как вы круто пляшете!» — восторгались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак указала Тодоренко на флирт Топалова с Самбурской. 

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