«Дать им удочку»: Пригожин объяснил резкие слова Цискаридзе о «звездных детях»

Коллеги по цеху и друзья Любови Успенской стараются выразить королеве русского шансона поддержку в конфликте с ее единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Девушка не раз обвиняла мать в издевательствах и унижениях, а сейчас, находясь в Америке, активно оскорбляет ее в социальных сетях.

Николай Цискаридзе ранее вступился за певицу и отметил, что он на дух не переносит детей звезд, по крайне мере до того времени, пока они не заслужат его уважение.

С мыслями артиста балета согласился и продюсер Иосиф Пригожин. Он поделился своими рассуждениями о воспитании детей и их «вседозволенности». Муж певицы Валерии объяснил, что родители слишком залюбливают своих наследников «до тошноты», что в корне неправильно.

«У родителей должна быть субординация. Мы готовы отдать для них все: жизнь, деньги, здоровье, чтобы детям было лучше, но они этого не поймут. Не надо давать им рыбу, нужно дать им удочку, чтобы они сами поймали эту рыбу», — метафорично выразился музыкальный продюсер.

Также он подчеркнул, что звездные дети должны вкусить все тяготы, которые выпали на судьбу их родителей, и только в этом случае они начнут ценить то, что имеют.

«Пока мы их кормим всеми благами, которыми мы не обладали, мы этим их портим. Они должны думать, как завоевать уважение родителей, а не родители думать, как завоевать уважение детей!» — резюмировал Пригожин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат назвал позором поведение дочери Успенской и призвал ее просить у матери прощения