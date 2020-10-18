Кристина Асмус рассказала о самом неприятном симптоме протекания коронавируса
О том, что у звезды «Интернов» был диагностирован COVID-19, она сообщила поклонникам несколько дней назад.
Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Актриса Кристина Асмус поделилась с подписчиками в Instagram подробностями своего самочувствия. Накануне звезда сообщила фанатам неутешительную новость: у нее диагностирован COVID-19. Знаменитость призналась, что ее состояние оставляет желать лучшего. Уже несколько дней держится температура и сохраняется кашель.
«Я уже неделю дома. Я, конечно, мечтала об отдыхе. Но, видимо, надо было точнее формулировать, когда в космос запросы посылала», — посетовала она в новом посте.
Асмус рассказала, что у нее все еще держится невысокая температура, есть слабость, головные боли, кашель. Но самой большой проблемой стала потеря обоняния и вкуса, хотя она «любит пожрать».
«Запахов и вкуса нет. И вообще нет интереса к еде. Даже при высокой температуре и отравлениях у меня всегда раньше был аппетит. Сейчас прям заставляю себя», — призналась светская львица.
Кристина Асмус попросила у своих поделиться своим опытом болезни и похожих симптомов коронавируса. В комментариях выяснилось, что переболевших среди ее фанатов хватает.
«Судя по комментариям, так много людей переболело! Будьте здоровы»;
«У меня ушло три дня, и я восстановилось…»;
«У мужа обоняние долго восстанавливалось, месяц примерно!»;
«Остается одно: искать плюсы в данной ситуации — диета, фигура и все такое», — написали ей поклонники.
В настоящий момент Кристина Асмус сейчас находится в процессе развода юмористом Гариком Харламовым. У пары есть общая дочь Настя.
Ранее 5-tv.ru писал, что Кристину Асмус обвинили в хайпе из-за коронавируса.
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