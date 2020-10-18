«Готов к невесткам»: Киркоров купил сыну Rolls-Royce за 30 миллионов рублей

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров хочет обеспечить достойное будущее для его сына Мартина. Поэтому певец планирует в будущем подарить наследнику шикарный Rolls-Royce. Артист уже купил элитную иномарку за 30 миллионов рублей. Сейчас она стоит в гараже – признался Киркоров в программе на телеканале НТВ.

Поп-король эстрады не стал скрывать, что его восьмилетний сын в курсе щедрости звездного отца. Ему не терпится сесть за руль. Малыш отлично разбирается в машинах и ждет, когда наконец сможет прокатиться на дорогой тачке.

«Я уже готов к женихам и к невесткам для своих детей. У нас уже большой спрос на это. Особенно у Мартина. Сын с двух лет разбирался во всех марках. Он знает, что у него есть Rolls-Royce. Он ждет, когда ему можно будет сесть за руль. Хотя он не понимает пока, что на «Роллс-Ройсе» надо ехать сзади лучше. А вот Алла-Виктория у нас принцесса. Ей больше по душе кареты», - с иронией рассказал Киркоров.

По словам артиста, его юная дочь якобы уже даже строит свою личную жизнь – она переписывается с сыном Яны Рудковской и Евгения Плющенко Сашей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров трогательно поздравил Баскова с днем рождения.