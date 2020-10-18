Медики рассказали о состоянии девочек, выброшенных матерью из окна в Саратове

|
Нюра Незванова
Эксклюзив 1 232

Жуткая история произошла днем 17 октября в одном из домов на Ново-Астраханском шоссе.

Фото, видео: www.globallookpress / Amru Salahuddien; 5-tv.ru

Состояние девочек, которых мать выбросила из окна в одном из домов на Ново-Астраханском шоссе, медики оценивают, как стабильно тяжелое. Об этом рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина, пишет ТАСС.

Она также сообщила, что медики делают все возможное для пострадавших девочек — пяти и восьми лет.

Причины жуткого поступка женщины до сих пор неизвестны. Семья, по словам соседей, была благополучной. Отец малышек не так давно ушел из семьи, но принимал активное участие в жизни девочек.

Женщина в настоящий момент также находится в больнице — она попыталась свести счеты с жизнью.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.01 91.30
-0.15
Названы цвета силы каждого знака зодиака

Последние новости

16:11
Защита Конкина предполагает сговор бойфренда дочери актера и родни ее бывшего мужа
15:53
Никто не забыт: дело о зверствах нацистов в деревне Жестяная Горка рассматривают в суде
15:35
Ретроградность Марса и черная Луна в Тельце: что сулят планеты с 19 по 25 октября
15:22
«Плод нашей большущей любви»: сын Валерии вскоре станет отцом
15:03
Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото брата из больничной палаты
14:46
Российский ученый-медик назвал сроки жизни антител к коронавирусу

Сейчас читают

Знаки зодиака, которые неожиданно разбогатеют в ноябре 2020 года
«Наконец-то без фотошопа»: Ивлеева показала огромную грудь и кривые плечи
Серьезно болен? Актера Андрея Чернышова не узнали в худощавом старике

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок