Медики рассказали о состоянии девочек, выброшенных матерью из окна в Саратове
Жуткая история произошла днем 17 октября в одном из домов на Ново-Астраханском шоссе.
Фото, видео: www.globallookpress / Amru Salahuddien; 5-tv.ru
Состояние девочек, которых мать выбросила из окна в одном из домов на Ново-Астраханском шоссе, медики оценивают, как стабильно тяжелое. Об этом рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина, пишет ТАСС.
Она также сообщила, что медики делают все возможное для пострадавших девочек — пяти и восьми лет.
Причины жуткого поступка женщины до сих пор неизвестны. Семья, по словам соседей, была благополучной. Отец малышек не так давно ушел из семьи, но принимал активное участие в жизни девочек.
Женщина в настоящий момент также находится в больнице — она попыталась свести счеты с жизнью.
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