Медики рассказали о состоянии девочек, выброшенных матерью из окна в Саратове

Состояние девочек, которых мать выбросила из окна в одном из домов на Ново-Астраханском шоссе, медики оценивают, как стабильно тяжелое. Об этом рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина, пишет ТАСС.

Она также сообщила, что медики делают все возможное для пострадавших девочек — пяти и восьми лет.

Причины жуткого поступка женщины до сих пор неизвестны. Семья, по словам соседей, была благополучной. Отец малышек не так давно ушел из семьи, но принимал активное участие в жизни девочек.

Женщина в настоящий момент также находится в больнице — она попыталась свести счеты с жизнью.