Новые правила получения пенсий начали действовать в России

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Нюра Незванова
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С 18 октября пенсионеры смогут выбирать дату зачисления пенсий.

Новые правила получения пенсий начали действовать в России

Фото: ТАСС / Сорокин Донат

Российские пенсионеры с 18 октября могут выбирать дату зачислений пенсий на банковский счет при решении сменить кредитную организацию. С сегодняшнего дня вступает в силу соответствующий приказ Минтруда.

По словам заместителя председателя Совбеза по социальной политике Елены Бибиковой, до этого в случае, если пенсионер решал поменять банк, на счет которого он получает выплаты, дата поступления средств могла измениться. Это вызывало серьезные неудобства.

«Раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа», — рассказала зампреда Совбеза по социальной политике «Парламентской газете».

Дата поступления пенсии на счет теперь зависит от желания самого получателя.

Приказ Минфина, вступивший в силу 18 октября, был завизирован главой ведомства Антоном Котяковым в начале сентября 2020 и опубликован на портале правовой информации.

В ведомстве напомнили, что пенсионеры могут выбрать способ получения денег – через доставку «Почтой России» или через банк. Однако в Минтруде все-таки рекомендовали им заиметь банковскую карту, чтобы не зависеть от сроков доставки пенсии, сообщает Газета.ру.

Сделать это можно на портале «Госуслуги», предварительно подав заявление в Пенсионный фонд.

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