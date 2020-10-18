Ретроградность Марса и черная Луна в Тельце: что сулят планеты с 19 по 25 октября

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 1 117

Астролог Алена Никольская предупредила, что грядущая неделя преподнесет всем знакам зодиака несколько сюрпризов, в том числе негативных.

Фото, видео: Depositphotos / sdecoret; 5-tv.ru

Неделя с 19 по 25 октября обещает быть богата на события и сюрпризы, в том числе негативного характера. Как использовать положение планет на благо себе и избежать неприятностей в этот период, рассказала астролог Алена Никольская.

Дует ретроградных Марса и Меркурия

Учитывая ретроградность планет Меркурия и Марса, Никольская советует браться только за те дела, которые были спланированы вами заранее. Лучше всего, претворять в жизнь то, что вы загадывали до 10 октября.

«Во всех остальных случаях вам лучше повременить, пока эти две планеты не развернутся и не двинутся в нормальном русле, а произойдет это в ноябре», — подчеркнула астролог.

Меркурий в оппозиции с Ураном

Алена Никольская предупредила, что в начале недели из-за оппозиции планет Урана и Меркурия могут возникнуть неприятности, связанные с движением, дорогой и техникой.

«Будьте аккуратны на бытовом уровне, когда ведете машину или переходите дорогу, потому что люди сейчас могут зазеваться: отвечать на звонки и сообщения или просто не рассчитать расстояние на дороге», — посоветовала эксперт.

Черная Луна перейдет в знак Тельца

В среду, 21 октября, по словам Никольской, «коварная» черная Луна поменяет свой зодиак. Планете перейдет в знак Тельца. Этот день благоприятен для решения финансовых и любовных вопросов.

Резюмируя все вышесказанное, астролог подметила, что в течение периода с 19 по 25 октября необходимо стараться не попасть в те места и обстоятельства, где вы можете оказаться под влиянием неконтролируемой энергии толпы, а также под гнетом подавляющих структур и органов.

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