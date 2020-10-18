Защита Конкина предполагает сговор бойфренда дочери актера и родни ее бывшего мужа

Защита Владимира Конкина, выступающего пострадавшим в деле о гибели его дочери Софии, подаст в Следственный комитет РФ результаты адвокатского расследования. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат актера Юлия Нитченко.

По ее словам, защита рассматривает несколько версий гибели девушки. Одна из них предполагает сговор между сожителем Софии Михаилом Серовым и родственниками ее бывшего мужа Руслана Подгорного. В пользу такого сценария говорит внезапное желание бойфренда покойной и родственников со стороны экс-супруга взять под опеку дочь Конкиной. Через девочку Подгорный может претендовать на наследство великого актера, как законный представитель ребенка.

«Нам непонятен интерес Серова — у него с ребенком были достаточно конфликтные отношения, и при этом он говорит — „Пожалуйста, оставьте мне этого ребенка“. При том, что у него есть свой родной ребенок, с которым он совсем не проводит время. Вполне вероятно, что они могли сговориться. Мы не знаем, это версия. Это будет проверять Следственный комитет», — сообщила Нитченко.

Сам Серов на одной из передач, посвященных гибели девушки, признавался, что знаком и поддерживает отношения с матерью бывшего мужа Софии. Защита Конкина не исключает, что он мог сговориться с родственниками Подгорного через мать, так как сам экс-супруг скрывается после оглашения приговора по делу о мошенничестве. Подозрительным кажется адвокату и то, что после смерти Софии мать Подгорного сбежала.

«Серов рассказывал об очень интересном стечении обстоятельств: никого из родственников Софии он не знал, а со стороны ее бывшего мужа он великолепно общался со Светланой Алексеевной Бень (мать экс-супруга Софии Конкиной — Прим. ред.) — это бывшая фамилия Подгорного. Возможно, они тогда еще и сговорились. Как только случился инцидент, мама быстро уехала на Украину. Последний раз она звонила из Украины родственникам. Возможно, это сговор. Но мы предполагаем разные версии, около пяти», — пояснила адвокат.

Дочь знаменитого советского и российского актера Владимира Конкина утонула в бассейне столичного фитнес-клуба 24 сентября. София оставалась около минуты на дне бассейна, что и стало причиной смерти. Родные девушки утверждают, что утонуть она не могла, поскольку отлично плавала. Отец погибшей, Владимир Конкин написал обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором потребовал переквалифицировать уголовное дело о смерти своей дочери на убийство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошел шестичасовой допрос Владимира Конкина по делу о гибели его наследницы.