Адвокат Владимира Конкина рассказала о его допросе после смерти дочери

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Оксана Тарасова
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Юлия Нитченко пояснила, почему Конкин не знал о ссорах Софии с сожителем и в чем виноваты сотрудники фитнес-клуба, где погибла дочь актера.

Адвокат Владимира Конкина рассказала о его допросе после смерти дочери

Фото: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya

Адвокат семьи Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала, как прошел допрос актера в связи со смертью его дочери Софии. В интервью «МК» юрист отметила, что Конкин признан следствием потерпевшим по делу о гибели девушки.

София Конкина утонула в бассейне московского «Джамп-клуба». Семья погибшей уверена, что это не несчастный случай, и девушка была убита. В качестве подозреваемого родственники Софии и адвокат Нитченко называют ее бойфренда Михаила Серова, так как о сложностях в отношениях и взрывном характере мужчины знали многие в окружении Софии. Кроме того, Серов вел себя подозрительно, давая противоречивые показания по делу.

Тем не менее Владимир Конкин не был в курсе проблем в личной жизни дочери. По словам адвоката, он заявил, что дочь просто не хотела расстраивать его, потому не рассказала про сожителя. Нитченко также добавила, что Владимир Алексеевич во всем поддерживал Софию и не конфликтовал с ней.

В инциденте юрист отчасти винит и персонал фитнес-клуба.

«Вопросы, почему сотрудники фитнес-клуба допустили Софию до занятий, если она была нетрезва, и где находился дежурный тренер в то время, когда она тонула, остаются открытыми», — заявила она.

Информацию о том, что анализ крови Конкиной обнаружил высокий уровень алкоголя в крови, а также следы снотворного диазепама, Нитченко объяснила так: данные промежуточные, судебно-медицинская экспертиза еще не готова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как внучку Конкина пытались похитить на похоронах матери.

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