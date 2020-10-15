Адвокат Владимира Конкина рассказала о его допросе после смерти дочери

Адвокат семьи Владимира Конкина Юлия Нитченко рассказала, как прошел допрос актера в связи со смертью его дочери Софии. В интервью «МК» юрист отметила, что Конкин признан следствием потерпевшим по делу о гибели девушки.

София Конкина утонула в бассейне московского «Джамп-клуба». Семья погибшей уверена, что это не несчастный случай, и девушка была убита. В качестве подозреваемого родственники Софии и адвокат Нитченко называют ее бойфренда Михаила Серова, так как о сложностях в отношениях и взрывном характере мужчины знали многие в окружении Софии. Кроме того, Серов вел себя подозрительно, давая противоречивые показания по делу.

Тем не менее Владимир Конкин не был в курсе проблем в личной жизни дочери. По словам адвоката, он заявил, что дочь просто не хотела расстраивать его, потому не рассказала про сожителя. Нитченко также добавила, что Владимир Алексеевич во всем поддерживал Софию и не конфликтовал с ней.

В инциденте юрист отчасти винит и персонал фитнес-клуба.

«Вопросы, почему сотрудники фитнес-клуба допустили Софию до занятий, если она была нетрезва, и где находился дежурный тренер в то время, когда она тонула, остаются открытыми», — заявила она.

Информацию о том, что анализ крови Конкиной обнаружил высокий уровень алкоголя в крови, а также следы снотворного диазепама, Нитченко объяснила так: данные промежуточные, судебно-медицинская экспертиза еще не готова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как внучку Конкина пытались похитить на похоронах матери.