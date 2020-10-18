Светошумовые гранаты применили на митинге оппозиции в Минске — видео
В район проведения митинга стягивают силовиков и военную технику.
Фото, видео: ТАСС / Стрингер; TUT.BY
В Минске во время очередного митинга оппозиции начались столкновения протестующих с силовиками. Как пишет Telegram-канал tut.by, в рядах митингующих слышны выстрелы и взрывы. О пострадавших пока не сообщается.
По данным корреспондента «Известий», в районе станции метро «Автозаводская» были замечены БТР, а также машины с сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, силовики выстраиваются в цепь, преграждая путь митингующим.
В Белоруссии уже два месяца идут массовые протесты после подведения итогов президентских выборов. Согласно официальным данным, гонку выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Оппозиция отказывается признавать результат, утверждая, что победу одержала соперница главы государства Светлана Тихановская. Сама экс-кандидат в президенты после начала протестов уехала из страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании российского журналиста, освещавшего акцию протеста в Минске.
Читайте также
93%
0.01 91.30
-0.15
Нашли ошибку?