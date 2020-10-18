«Завтрак с любимой девушкой» — Алексей Панин опубликовал фото с собачкой
Скандальный артист порадовал фанатов снимком из солнечной Испании.
Фото, видео: ТАСС / Виноградов Сергей; Instagram @actor_ap
Лауреат Государственной премии России, известный актер Алексей Панин, сыгравший главную роль в фильме «Жмурки», опубликовал милое фото на своей страничке в Instagram. Находясь в Испании, он позирует за столиком кафе. На соседнем стуле сидит маленькая собачка. Однако не все оказались очарованы фотографией, дело в том, что публикацию Панин подписал совсем не однозначно.
«Завтрак с любимой девушкой», — написал актер под фотографией.
Некоторые подписчики тут же вспомнили о громком секс-скандале с участием Алексея Панина. Однако большинство фолловеров все же положительно отнеслись к своеобразной шутке актера.
«Очень подходите друг другу, нашли хоть к старости лет, очень рады за вас»
«Алешенька, будь осторожен, а то…сам понимаешь»
«Троллинг 80 lv»,
«Собака друг человека, но явно Алексей не девушка»,
«Чувство юмора бесценно», — написали восхищенные поклонники артиста.
Между тем стоит отметить, что актер Алексей Панин известен своим эпатажным поведением и скандальными выходками. Например, в конце прошлого года таксист из Петербурга обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что артист начал дебоширить в его машине и сломал рычаг переключения передач. В марте 2020-го Панин не мог покинуть Маврикий. Авиакомпания Air France отказывалась сажать его на борт. Также он не раз оказывался в центре секс-скандалов.
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